القوى العاملة: تدريب الفتيات على مهنة السجاد والكليم بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، بشأن تنفيذ الدورة التدريبية على مهنة السجاد و"الكليم اليدوى" لعدد 13 متدربة بمركز تدريب مهنى الفرافرة.





وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، أن الدورات التدريبية تأتى فى إطار اعتماد الوزارة خطة التدريب المهنى على مستوى المحافظات وفقاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصادياً. وقال مدير المديرية، إن الدورة التدريبية تتم على أيدى مدربين متخصصين فى المهن التى يتم التدريب عليها تم اختبارهم فى الوزارة، ووفق برامج تدريبية مستحدثة تتفق مع متغيرات سوق العمل المحلية.

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