عاجل.. الرئيس السيسى يتوجه إلى الدوحة فى زيارة رسمية لمدة يومين

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مدينة الدوحة فى زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها إلى دولة قطر، تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الزيارة تأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك على جميع الأصعدة. وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتى تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومى العربى.

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