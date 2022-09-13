وكيل إعلام المنوفية: المتحدة قطعت الطريق على أعداء الوطن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور السيد السعيد، وكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنشاء قطاع جديد للأخبار، وبث نشرات إخبارية على مدار اليوم للرد على الشائعات، جاء في وقته المناسب، لمواجهة الأخبار الزائفة المنشورة والمروجة من أعداء الوطن، والذين لا يريدون مصر خيرًا.





وأضاف "السعيد" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن قرار المتحدة يدعم رؤية الدولة، ويساند جهود المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى نشرته الأسبوعية للرد على الشائعات.

وتطلع إلى أن تكون النشرة الخاصة بالشركة مختلفة عن نشرات مجلس الوزراء، بحيث يمكن مخاطبة الفئات كافة، بأن تعتمد على مداخلات مرئية ومسموعة، تعطى المواطن مصداقية أكثر.

وكيل إعلام المنوفية، أشار إلى أن الشركة المتحدة تراعى فى خطابها الإعلامى "أساليب الرأى العام الإلكترونى وأنماطه" ما مكنها من النجاح خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة التعامل مع كل شائعة على حدة.

وتابع: للأسف الشديد الجانب النفسى للرأى العام لا يميل إلى التعمق حول حقيقة الأخبار، بل وغالبية الجمهور لا يدخل على الخبر، بحسب الدراسات التى أجريت فى هذا الصدد، لذا فإن قرار الشركة المتحدة ببث نشرات مواجهة الشائعات مصورة، هام للغاية، لمواجهة أعداء الوطن.

وشدد على أن قرار المتحدة ببث نشرات للرد على الشائعات يطقع الطريق على أعداء الوطن، مشيرا إلى أن من ينتهجون مهاجمة الدولة من الخارج، موقفهم لن يتغير وسيظل من يشكك يشكك، ومن هنا تأتى أهمية الخطوة الأخيرة للمتحدة.

طالب وكيل إعلام المنوفية، فى ختام تصريحاته، بالتركيز على المشروعات القومية للدولة، إذ يرى أنها حتى الآن لم تحظ بالشكل المطلوب من التغطية الإعلامية، مشيرا إلى أهيمة الاعتماد على أساليب الإقناع بشكل أكثر من أساليب المهاجمة.

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