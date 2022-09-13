عزة عثمان: نشرات المتحدة للرد على الشائعات تحجم أعداء الوطن

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة عزة عثمان، عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس سابقا، وأستاذ الإعلام بجامعة سوهاج، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنشاء قطاع أخبار جديد، وبث نشرات إخبارية للرد على الشائعات التى يطلقها أعداء الوطن، يأتى فى مرحلة صعبة يعيشها العالم، ومصر التى هى جزء منه.





وأكدت فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن الشائعات تزداد فى وقت الأزمات، "ونحن نعيش حاليا أزمة اقتصادية عالمية جاءت بعد ظرف صعب نجحت فيه مصر باقتدار والخاص بملف كورونا"، موضحة أنه ليس هناك حل لمواجهة الأخبار المزيفة التى يطلقها أعدائء الوطن، سوى بإطلاق قناة احترافية، وهو ما عملت عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتوزاي مع مواجهة الشائعات أولا بأول.

وأردفت: "نشرة الشائعات ستجحم أعداء الوطن وستكشف حقائق للرأي العام تجعله يثق فى إعلام مصر، ومشروعات الوطن".

وحذرت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة فاروس، من خطورة الشائعات على المجتمعات، مؤكدة أن دفنها يكون بالصمت عنها تمًاما وهذا لا يصح مع القضايا الكبرى، أو الرد عليها من الجوانب كافة وتفنيد زيفها.

وأوضحت أن المهنية والمصداقية أقصر الطرق وأفضلها لمواجهة الشائعات، وهو ما تنتهجة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى برامجها، وأعمالها.

ونبهت إلى ضرورة إعلاء الحس الوطنى عند المواطن من خلال المادة الإعلامية المقدمة، مشيرة إلى دور المصريين ومساهمتهم فى المشاركة بقناة السويس الجديدة، المشروع الذى كلل بالنجاح وأبهر العالم، رغم الأخبار المزيفة الكثيرة التى أطلقت ضده، ولم يكن يحدث هذه إلا بتنمية "الحس الوطنى" وهو ما نحتاجه تحديدا فى الوقت الراهن.

ولفتت إلى ضرورة أن يعى المواطن أن هناك خارجية تدعم تروج الشائعات عن مصر للتشكيك في إنجازات الدولة، ويستغلون السوشيال ميديا بقوة فى نشر أخبارهم، ما يؤكد الحاجة الملحة لنشرات مواجهة الشائعات.

أستاذ الإعلام فى جامعة سوهاج، ختمت تصريحاتها لـ دوت الخليج، بالتأكيد على أهمية إعطاء المشروعات القومية جانبا أكبر فى التغطية الإعلامية، وأهميتها على المدى البعيد، والتأكيد على أن الدولة تنمى مصر "لأولدنا" حتى يعيشوا حياة كريمة.

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