وأشارت الأكاديمية فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إلى أن الحاضنة تقوم بمساعدة رواد الأعمال الذين يمتلكون فكرة أو ابتكار فى أحد المجالات التكنولوجية لتأسيس شركة ناشئة، وتعد أحد عوامل الدعم فى برامج التنمية الاقتصادية لزيادة معدل نجاح الشركات الناشئة، وبالتالى خلق فرص عمل ذات مردود على الاقتصاد المحلى وتسويق التقنيات وتلبية احتياجات الشركات الجديدة وتقديم قيمة حقيقية مبتكرة للمستهلك.
وأوضح البيان أن الهدف من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية، هو احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل، لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلى شركة تكنولوجية ناجحة.
وأضاف أنه سيتم عرض الأفكار المتقدمة على لجان تحكيم متخصصة، وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى تصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان، بالإضافة إلى الدعم الفنى واللوجيستى.
وقال رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر إن برنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق أصبح يغطى معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية، ويهدف إلى التوسع فى جميع أنحاء مصر لدعم الشركات الناشئة المبتكرة فى مختلف المجالات وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين .
وأضاف أنه يتم التوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من ستة شهور إلى سنة، وهى فترة الاحتضان، تخضع من خلاله الشركات الناشئة التى يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجارى، وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالى للشركة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين فى التوجيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لحاضنة «كابيتال» بالمركز القومى للبحوث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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