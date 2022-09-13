فتح باب التقدم لحاضنة «كابيتال» بالمركز القومى للبحوث

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فتح باب التقدم بدءا من اليوم لحاضنة كابيتال بمبنى الأجهزة العلمية التابع للأكاديمية بالمركز القومى للبحوث، وهى إحدى الحاضنات التابعة للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية انطلاق ، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات 30 أكتوبر المقبل.





وأشارت الأكاديمية فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إلى أن الحاضنة تقوم بمساعدة رواد الأعمال الذين يمتلكون فكرة أو ابتكار فى أحد المجالات التكنولوجية لتأسيس شركة ناشئة، وتعد أحد عوامل الدعم فى برامج التنمية الاقتصادية لزيادة معدل نجاح الشركات الناشئة، وبالتالى خلق فرص عمل ذات مردود على الاقتصاد المحلى وتسويق التقنيات وتلبية احتياجات الشركات الجديدة وتقديم قيمة حقيقية مبتكرة للمستهلك.

وأوضح البيان أن الهدف من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية، هو احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل، لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلى شركة تكنولوجية ناجحة.

وأضاف أنه سيتم عرض الأفكار المتقدمة على لجان تحكيم متخصصة، وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى تصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان، بالإضافة إلى الدعم الفنى واللوجيستى.

وقال رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر إن برنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق أصبح يغطى معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية، ويهدف إلى التوسع فى جميع أنحاء مصر لدعم الشركات الناشئة المبتكرة فى مختلف المجالات وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين .

وأضاف أنه يتم التوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من ستة شهور إلى سنة، وهى فترة الاحتضان، تخضع من خلاله الشركات الناشئة التى يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجارى، وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالى للشركة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين فى التوجيه.