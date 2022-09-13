ليلى عبد المجيد: نشرات المتحدة للرد على الشائعات مبادرة محمودة

جدة - نرمين السيد - أكد العديد من خبراء وأساتذة الإعلام، أهمية قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، فى إطار معركة الوعى التى تخوضها الدولة.





وأصدر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس الاثنين، بيانًا صحفيًا، أكد فيه أن الانتصار فى معركة الوعى كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة من مختلف إصداراتها الصحفية والتليفزيونية والإذاعية، كذلك فيما يقدم من محتوى درامى على مدار العام بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب ونشر المعلومات الصحيحة وخلق وعى حقيقى لدى المجتمع المصرى.

وأضاف المجلس، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دور الإعلام فى بناء وعى حقيقى، معلنا تكليف قطاع أخبار الشركة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، ويتم بث هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" وجميع منصاتها الإلكترونية، كما يتم إرسال هذه الخدمة الإخبارية المتخصصة إلى الأحزاب السياسية وجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية.

مهمة أساسية لوسائل الإعلام

من جانبها قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذة الصحافة والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن توجه الشركة المتحدة لمواجهة الشائعات من خلال نشرات دورية تبث عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، مبادرة محمودة وملحة، مؤكدة أن مواجهة الأخبار الزائفة مهمة أساسية لوسائل الإعلام.

وأضافت عبد المجيد لـ"دوت الخليج" أن هناك أكثر من جهة فى الدولة ترد على الشائعات، مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والذى يصدر نشرة أسبوعية للرد على الشائعات، لكن تدخل الشركة المتحدة وقنواتها على هذا الخط يضيف أداه جديدة لأدوات وأد الشائعات، إضافة إلى عامل السرعة والفورية المهم للغاية: "احنا عندنا سيل من الأكاذيب نال من كل إنجاز تقدمه الدولة، لو نقدر نرد عليه بنشرة كل نصف ساعة هيكون فيه نتيجة جيدة جدا".

وقالت إن الشائعات تستهدف إحباط الروح المعنوية لدى المواطنين وإفقادهم الثقة فى بلدهم ودحض أى شعور بالفخر تجاه أى إنجاز، من خلال التشكيك والتشويه.

وأكدت أستاذة الصحافة، أن وأد الشائعة فى مهدها أمر يساعد على منع انتشارها، لأن المعلومة الكاذبة كلما انتشرت ومرت من نقطة إلى أخرى يضاف إليها معلومات أخرى مغلوطة يصعب نفيها بعد ذلك: "انتشار الشائعة ممكن يوصل لدرجة إن الناس يرفضوا يصدقوا الحقيقة عندما تعلن فى وقت متأخر".

وثمنت عبد المجيد فكرة الرد على الشائعات من خلال مختلف المنصات التى تمتلكها الشركة المتحدة، سواء القنوات التلفزيونية أو وسائل التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة فى مواجهة الشائعات، كما أن الشركة المتحدة تمتلك إمكانيات تصوير ما يمكن على أرض الواقع لنفى الشائعة بالصورة، الأمر الذى يرفع إمكانية التصديق لدى الجمهور.