وزيرة التضامن تبحث استراتيجية التوسع فى إصدار بطاقة الخدمات لذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماع الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، وذلك بحضور مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال حنفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، وخليل محمد خليل مدير عام إدارة التسجيل والتوجيه ومروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم الفنى، وهند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، ومحمد حامد، استشارى متابعة برامج التأهيل والإعاقة.





وشهد اللقاء بحث استراتيجية التوسع فى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بناء على مخرجات اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، واستمراراً لجهود الوزارة للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات، وذلك من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتعديلاته بالقرار رقم 820 لسنة 2020 والذى تم بناء عليه إعفاء الشخص ذى الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبى المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

وتكتفى الوزارة بتقديم تقرير طبى مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أى بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفى لدى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له محل إقامته المذكور فى بطاقة الرقم القومى.

وحددت الوزارة، أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الآتية: (1) الشلل الدماغى، (2) الشلل الرباعى ، (3) الشلل النصفى الطولى أو السفلى، (4) شلل الأطفال الشديد، (5) الإعاقات المتعددة، (6) البتر متعدد الأطراف أو فى طرف واحد (يد أو قدم)، (7) كف البصر، (8) فقد السمع التام ، (9) الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، (10) الإعاقات الذهنية الشديدة، (11) القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، و(12) اضطراب طيف التوحد.

وتضمنت استراتيجية التوسع فى استخراج البطاقات لتشمل وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، والأندية الرياضية والاجتماعية، والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوى الاعاقة وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات، حيث يوجد فى الوقت الحالى ما يقرب من 15 ألف رائدة اجتماعية فى ظل توجيه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهم لمتابعة الأسرة، وكذلك الاستفادة من ما يقرب من 2800 باحث لاستيفاء البيانات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة وتحديد نوع الإعاقة.

كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر المصرى للاستفادة من متطوعى الهلال فى جمع واستيفاء البيانات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأطباء المتواجدين فى مكاتب التأهيل فى متابعة التقارير الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة وإجراء الكشف الوظيفى عليهم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة العمل على تذليل أى عقبات تواجه المواطنين، من أجل سرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

كما وجهت القباج خلال الاجتماع بإصدار بطاقات ميزة لجميع العاملين بمكاتب التأهيل لتحويل المرتبات عليها من خلال إرسال أسماء كل العاملين لبنك ناصر الاجتماعى لاستخراج بطاقة ميزة لتحويل المرتبات عليها، وكذلك تحديث بيانات العاملين بمكاتب التأهيل بشكل منتظم، من أجل تنظيم العائد الشهرى لكل الوظائف فى مكاتب التأهيل .