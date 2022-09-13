حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة العمل الخاصة بالدليل التنظيمي لإدراج مستحضرات التجميل وعرض لمنصة إدراج مستحضرات التجميل.

وتم خلال الورشة شرح الدليل التنظيمي والقواعد المنظمة لإدراج وإعادة إدراج ومتغيرات مستحضرات التجميل وعرض لمنصة إدراج مستحضرات التجميل بناء على القرار الوزاري ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج مستحضرات التجميل والذي يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الدولة المصرية لإرساء قواعد التحول الرقمي ويهدف القرار تنظيميا إلى تشجيع الصناعات المحلية وضبط الأسواق في استيراد مستحضرات التجميل من خلال تبسيط كامل للإجراءات اللازمة للموافقة على تداول مستحضرات التجميل وتطوير نظم العمل تماشيا مع الأنظمة الدولية.