الحكومة تنفى تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، وفق القواعد المقررة، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات داخل مصر وخارجها، إلى جانب إعلان المجلس الأعلى للجامعات أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية عبر موقعه الإلكتروني، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة الرجوع للمنصات الرسمية للوزارة لطرح أي استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة.

وفي سياق متصل، تعد كافة الجامعات الخاصة والأهلية العاملة في مصر، مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وكذلك قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالي بها مستشارون دائمون للمُتابعة والتقييم، كما تعد كافة الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).