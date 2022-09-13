القوى العاملة: الموافقة على صرف «إعانات طوارئ» لعمال فى شركات متعثرة

جدة - نرمين السيد - وافق حسن شحاتة وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف دفعة جديدة من "الصندوق" للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات بمبلغ 322 ألفا و535 جنيها لـ 189 عاملاً بالشركة.





كما وافق الوزير على صرف 189 ألفا و479 جنيها من الصندوق لشركة لتصنيع وتطريز الملابس الجاهزة، يعمل بها 283 عاملا، وذلك لتعثرها عن سداد أجور العاملين بها وفقاً لما أقرته القوانين واللوائح الخاصة بالصندوق.

وجاء فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بصرف إعانات الصندوق للمنشآت المتعثرة فعلياً التى تستحق تلك الإعانة، بعد التدقيق ودراسة أوضاعها، وتأكيده على ذلك خلال ترأسه أمس الاثنين الاجتماع الأول مع مجلس إدارة الصندوق، موضحا أن "الصندوق" منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتعثر فى صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات واستمراراً للإنتاج.

وكان قد كشف مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه أمس بديوان عام "الوزارة" عن أن المبالغ التى تم صرفها من "الصندوق" منذ تأسيسه فى يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت 2 مليار و148 مليونا و600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و477 عاملًا، يعملون فى 3947 منشأة.