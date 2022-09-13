عاجل.. الحكومة تنفى تفويض النقابات المهنية بمعادلة شهادات خريجى الجامعات

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجى الجامعات بالداخل والخارج.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجى الجامعات بالداخل والخارج، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً معادلة الشهادات التى يحصل عليها خريجو الجامعات بالداخل والخارج، وفق القواعد المقررة، ولا توجد أى جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجى الجامعات داخل مصر وخارجها، إلى جانب إعلان المجلس الأعلى للجامعات أسماء الجامعات الأجنبية التى لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية عبر موقعه الإلكترونى، مُهيبة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة الرجوع للمنصات الرسمية للوزارة لطرح أى استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة.

وفى سياق متصل، تعد الجامعات الخاصة والأهلية العاملة فى مصر، مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وكذلك قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالى بها مستشارون دائمون للمُتابعة والتقييم، كما تعد كافة الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات.