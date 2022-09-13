الوزراء: اتفاق مبدئى لتوفير الأطراف الصناعية ودراسة إنشاء مصانع أجهزة طبية

جدة - نرمين السيد - وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التى تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتى من بينها مقترح التنفيذ المرحلى لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وموقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وموقف توافر الأطراف الصناعية، فضلا عن توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، كما تناول رئيس هيئة الشراء الموحد عرضا ملخصا حول مبادرة الكشف عن ضعف السمع فى عدد من دول القارة الأفريقية، ورؤية الهيئة حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى (Africa Health Excon 2023)، وغيرها من ملفات العمل.



واستهل اللواء طبيب بهاء زيدان اللقاء، بالحديث عن التنفيذ المرحلى لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن فى أنه يعتبر أحد المشروعات القومية التى تتبناها القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية، كأحد القطاعات الحيوية بالدولة، وذلك سعيا لزيادة قدرات التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، ومواكبة النمو السكانى المضطرد، كما يأتى فى ضوء تحقيق "رؤية مصر 2030".

وفى هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن المشروع يشتمل على إنشاء عدد من المخازن الاستراتيجية بطاقة استيعابية تصل إلى 190 ألف (باليت) خلال المراحل الأولى للإنشاء قابلة للتوسع إلى 340 ألف (باليت) فى المراحل التالية لتنفيذ المشروع، موزعة جغرافيا على مواقع استراتيجية مؤمنة.

كما أكد اللواء بهاء زيدان فى السياق نفسه، أن المشروع يسهم مرحليا فى سد الفجوة فى الطاقات الاستيعابية للمخازن الحالية بمختلف الجهات الحكومية، شارحا مراحل تنفيذ المشروع، والمخطط الزمنى للتنفيذ، والتكلفة المقترحة لذلك.

وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد أيضا، خلال اللقاء، موقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان، مشيرا فى هذا الإطار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطارى بين الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛ وذلك من أجل توفير الأدوية وكافة المستلزمات الطبية المطلوبة كسلعة استراتيجية للجانب السودانى.

إلى جانب ذلك، سلط رئيس هيئة الشراء الموحد الضوء على الموقف الحالى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أشار خلاله إلى أنه جار عقد اتفاقيات مع شركات المستلزمات المشاركة بالمشروع لتوريد نسبة 100% من إنتاجها للمحافظات النائية، بالإضافة إلى توريد جزء كبير من إنتاجها أيضا للمحافظات غير النائية.

وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية التى اتخذت لتوفير الأطراف الصناعية، أشار اللواء طبيب بهاء زيدان إلى أنه جرى اتفاق مبدئى على الشراكة مع عدد من الشركات التى توافقت مع الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة واللجنة الفنية المشتركة من جهات الاختصاص ذات الصلة بالشأن.

أما ما يخص ملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذى تحرص القيادة السياسية على متابعته دوما، فأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن مع عدد من الجهات، والتى من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التوافق مع هيئة الاستثمار على بدء دراسة إمكانية إنشاء مصانع أجهزة ومستلزمات طبية للشركات الأم فى المنطقة الحرة بمصر، وذلك من خلال ممثلى تلك الشركات، وبمتابعة من هيئة الشراء الموحد، وذلك فى إطار سعى الحكومة المصرية لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات العالمية المتميزة لتحقيق التكامل فى الصناعة الطبية، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف تطوير مجال الرعاية الصحية فى الدولة.

ثم انتقل رئيس هيئة الشراء الموحد للحديث عن مبادرة الكشف عن ضعف السمع فى عدد من دول القارة الأفريقية، حيث أشار إلى أنه تم مخاطبة مختلف الجهات وأجهزة الدولة ذات الصلة؛ من أجل بدء تنفيذ المبادرة فى دولتين من دول القارة الأفريقية بشكل مرحلى، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، حيث استقر الأمر على بدء التنفيذ فى دولتى بوروندى، وجنوب السودان، وجار العمل لاستكمال الإجراءات حيال ذلك.

وفى نهاية اللقاء، عرض اللواء طبيب بهاء زيدان رؤية هيئة الشراء الموحد حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى (Africa Health Excon 2023)، التى تتحدد فى التكامل مع الأشقاء فى دول القارة الأفريقية؛ من أجل تلبية الاحتياجات فى المجال الطبى، وضمان وصول المنتجات الطبية اللازمة إلى هذه الدول، بالإضافة إلى نقطة أخرى أكثر أهمية تتمثل فى فتح أسواق جديدة للشركات المصرية بدول القارة.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية؛ من أجل استكمال جميع خطط هيئة الشراء الموحد فى تلبية الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإحداث نوع من التكامل مع أشقائنا الأفارقة، فى إطار حرص الرئيس على تحقيق هذا الهدف الأصيل فى مختلف القطاعات والمجالات.