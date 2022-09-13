«كلنا واحد - هدية العروسة».. الداخلية تطلق مبادرة لدعم المُقبلات على الزواج

وفى هذا الإطار، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد – هدية العروسة) بكافة محافظات الجمهورية تستهدف إهداء عدد من مستلزمات الزواج أطقم "ملابس - مفروشات – سجاد" لـ10 من العرائس المقبلات على الزواج بكل محافظة خاصةً من (ذوى الإعاقة – الأيتام – الأسر الأكثر إحتياجاً) بواقع (35) طقم لكل حالة وذلك تأكيداً على الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وحرصها على دعم ومساندة فئات المجتمع والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وتم تنظيم احتفالية بمقر نادى الشرطة بمحافظات (دمياط - جنوب سيناء - بنى سويف – مطروح – المنيا – قنا – السويس - البحر الأحمر – سوهاج - كفرالشيخ) لتوزيع (الهدايا ومستلزمات الزواج) على العرائس اللاتى تم اختيارهن، كما تم إيفاد مأموريات من ضباط وضابطات أقسام حقوق الإنسان بمختلف مديريات الأمن لتسليم الهدايا للعرائس بمقر إقامتهن ممن تعذر حضورهن للاحتفالية.
وهو الأمر الذى لاقى استحسانهن وكان له بالغ الأثر فى نفوسهن واللاتى أعربن عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسن من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.
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