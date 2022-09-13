نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 تعرف على جدول المواعيد الرسمية لنزول الرواتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقترب موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 مع اقتراب منتصف الشهر الجاري، ووفقاً للموعد الرسمي الذي أعلنته الدولة، سيبداً صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 يوم الأربعاء الموافق 21/9/2022، وسيتم صرف المرتبات في 33 وزارة وهيئة يومي 21، 22 من شهر سبتمبر الجاري، وجميع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى أيام 25، 26، 27 من شهر سبتمبر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

والجدير بالذكر أن وزارة المالية قد قررت مسبقاً موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في الدولة بالقطاعات المختلفة، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين من الموظفين والعاملين في 66 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، وذلك وفق جدول صرف رواتب محدد سابقاً، ومن المقرر صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم 21 من الشهر، وتستمر لمدة 5 أيام، وناشدت وزارة المالية جميع الهيئات والمصالح والوزارات بضرورة تنفيذ الاجراءات الاحترازية، وتجنب التزاحم والتكدس على ماكينات الصراف الآلي خلال عملية صرف الرواتب، مع الالتزام بمواعيد الصرف التي تم اعلانها مسبقاً، مؤكدة على أن الرواتب ستظل متاحة خلال أيام الشهر ويمكن صرفها في أي وقت.

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وكشفت وزارة المالية في بيانها، أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 ستكون يوم 21 سبتمبر وذلك للعاملين في 33 وزارة وهيئة، ويوم 22 لـ 33 وزارة وهيئة أخرى، وتستكمل عملية صرف الرواتب في أيام 25، 26،27 سبتمبر، وذلك لباقي الهيئات التي تخلفت عن صرف رواتبها خلال اليومين الذي تم تحديدهم مسبقاً.

ومن المقرر صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 خلال اليوم الأول من الشهر المقبل 1/10/2022، على التأكيد على وضع أموال المعاشات داخل الأماكن المخصص لها للصرف، ومن المقرر وجود قيمة زيادة بالمعاشات الجديدة لعام 2022 وهي كالآتي:

معاش 1000 جنيه، يكون بعد الزيادة 1130 جنيه.

معاش 2000 جنيه، يكون بعد الزيادة 2260 جنيه.

معاش 3000 جنيه، يكون بعد الزيادة 3390 جنيه.

معاش 4000 جنيه، يكون بعد الزيادة 4520 جنيه.

معاش 5000 جنيه، يكون بعد الزيادة 5650 جنيه.

معاش 6000 جنيه، يكون بعد الزيادة 6780 جنيه.

وحددت وزارة المالية جدول لصرف أصحاب المعاشات على أن يكون صاحب المعاش 1000 جنيه خلال يومي 1، 2 أكتوبر، وصاحب المعاش حتى 2000 جنيه خلال يومي 3، 4 أكتوبر، وصاحب المعاش أكثر من 2000 جنيه خلال يومي 5، 6 أكتوبر.