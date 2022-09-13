”القوى العاملة ”: ندوة توعوية حول حقوق العمالة غير المنتظمة والسلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بشأن عقد ندوة توعوية بمصنع بوتاجاسكو بالمحافظة حول حقوق العمالة غير المنتظمة من حيث التشغيل والرعاية الصحية والاجتماعية وتأمين العمال في محل عملهم من حيث السلامة والصحة المهنية.

واوضح هشام ابو زيد مدير المديريه بسوهاج في تقريره اليوم الثلاثاء ،ان الندوة تطرقت إلى اجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لما ورد في أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،بالاضافه الى اوجه الرعايه الصحيه والاجتماعيه التي تقدمها المديرية للعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون والقرار رقم 162 لسنة 2019 في هذا الشأن.

وأضاف مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة القوى العاملة بتكثيف الندوات التوعوية في المنشآت كثيفه العماله التي تمثل خطوره،كما تم الاستماع للعاملين والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فضلا عن الحديث عن الحد من مخاطر بيئة العمل.

حضر الندوة كلا من: خلف عبد الرحيم مدير ادارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، ورفعت محرز موجه السلامه والصحه المهنيه ، وناصر حمدان مدير مكتب عمل الكوثر ،مايكل جمال مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالكوثر ،علاء عيد مدير مصنع بوتاجسكو ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالمصنع .