 الصحة تغلق 1115 منشأة تدار بدون ترخيص

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 196 طنًا و405 كيلو جرامات من الأغذية المتنوعة، و8013 لتر عصائر ومشروبات مجهولة المصدر، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.





جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية فى مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضى، ضمن الحملات التى تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات قامت بالمرور على 6634 منشأة غذائية، وتم سحب 12817 عينة من المواد الغذائية لفحصها بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الغذاء.

وأكد عبدالغفار أن هذه الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى يتم رصدها.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى التأكد من تغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحية 45 طن أغذية، و5235 لتر عصائر ومشروبات، وتم إعدام هذه الكميات، وفقًا للاشتراطات البيئية، وتحرير 6578 محضرًا لما تم رصده من مخالفات، إلى جانب إغلاق 1115 منشأة تدار بدون ترخيص.

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشأت الغذائية المختلفة، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وتناشد وزارة الصحة، العاملين فى مجال الأغذية، الالتزام بكل الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التى تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.