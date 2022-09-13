وزيرة الهجرة تبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء شركة المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إنه يجرى حاليا تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج وتحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة.





جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتمكين المصريين المقيمين بالخارج.

وأشارت إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصا استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج وفقا لما تم طرحه عليه من استبيان وفى مجالات الطبية والعقارية والبنية التحتية والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية والزراعية وكذا مجالات الإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية.

ونوهت الوزيرة بأن الشركة المزمع إنشائها ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، مشيرة إلى أن الوزارة استطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجهاتهم الاستثمارية فى السوق المصرى حيث من المقرر أن تغطى مجالات الشركة عدد كبير من المشروعات المقترحة.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التوسع فى إقامة المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية والسلع الزراعية المصرية بدول الخليج المصرى لاسيما فى ظل الطلب المتزايد من قبل الجاليات المصرية فى هذه الدول على هذه المنتجات خلال المرحلة الحالية، مقترحة تقديم مزيد من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض الخارجية المختلفة.