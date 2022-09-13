الإعلان عن موعد امتحانات الدفعة الثالثة للطلاب العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تحديد المجلس الأعلى للجامعات موعد اختيارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، للمرة الثالثة، والبالغ عددهم 154 طالبا.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء فى إطار التنسيق المستمر بين وزارتى الهجرة والتعليم العالى، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

وأضاف البيان أن موعد الامتحانات سيكون كالتالى: (كليتا الهندسة وطب الأسنان جامعة عين شمس يوم 20 سبتمبر الجارى وكليتا الطب والصيدلة جامعة القاهرة يوم 21 سبتمبر الجارى) وأن ذلك يأتى نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب، فى تخصصات (الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

وتابع البيان أنه يجب على الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، وكذلك سداد مقابل الامتحانات للكلية التى يؤدى الامتحان بها فى ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه.

كان مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى فبراير الماضى فى كل التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المحول إليها الطالب فى مصر عن عام دراسى كامل، مشترطا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.