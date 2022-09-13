رئيس الرعاية الصحية: نعيش عصر مفهوم الدولة الشامل وتحقيق أهداف 2030

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وناقش اللقاء، الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، فى إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين، وتكامل الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لهم.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بمجال الرعاية الصحية وتنمية ملف السياحة العلاجية بمصر، بما يحقق أهداف القيادة السياسية فى زيادة الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية، ووضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية التعاون وتوحيد الجهود والترابط بين جميع الجهات المعنية فى الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتشجيع انضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى المنظومة بعد استيفائها معايير الجودة لتكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، علاوة على تشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر، خاصة فى ظل الإصلاح الصحى الشامل والنمو الملحوظ للمنظومة، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأشار، إلى أن دعم المستثمرين فى قطاع الرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة، حيث يعد القطاع الخاص شريكًا محوريًا وفعالًا فى تكامل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، وتسريع وتيرة تطبيقه وامتداد التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات جمهورية مصر العربية تباعًا، وتابع: أنه تتوافر فرص غير محدودة لقطاع الرعاية الصحية الخاص.

وأكد، أهمية التكامل بين جميع القطاعات سواء الحكومى أو الأهلى أو الخاص وغيرها من القطاعات المختلفة لبناء نظام صحى قوى وفعال ومرن ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، وتابع: أننا نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل، والذى يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلى فى المشاركة بالبناء والتنمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية دور القطاع الخاص فى التوعية المجتمعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مثنيًا على مجهودات غرفة مقدمى الرعاية الصحية فى تعريف المستشفيات والقطاع الطبى فى مصر بكيفية الانضمام للمنظومة، داعيًا جميع مقدمى الخدمات الصحية إلى الحصول على التسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة فى سوق الخدمات الصحية، والمشاركة فى تقديم الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستشمل أكثر من 100 مليون مواطن مصرى.

وأشاد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بدور هيئتى الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية، ومجهوداتهم المبذولة فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى ضمان مطابقتها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات فى مصر ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بعد مطابقتها للمواصفات والشروط التى تضمن جودة خدمات الرعاية الصحية، وبالتالى سيكون مستوى الخدمة الطبية موحد على مستوى الجمهورية، تماشيًا مع أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ولفت، إلى أن الغرفة ستسهم خلال الفترة القادمة فى وضع خطط تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمستشفيات، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة، وبالتالى سرعة استيفاء المستشفيات الخاصة لمعايير الجودة المطلوبة، وانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل.