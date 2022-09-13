ندوة توعوية حول حقوق العمالة غير المنتظمة والصحة المهنية بسوهاج

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بشأن عقد ندوة توعوية بمصنع بوتاجاسكو بالمحافظة حول حقوق العمالة غير المنتظمة من حيث التشغيل والرعاية الصحية والاجتماعية وتأمين العمال فى محل عملهم من حيث السلامة والصحة المهنية.





وأوضح هشام أبو زيد مدير المديريه بسوهاج فى تقريره اليوم الثلاثاء، أن الندوة تطرقت إلى إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا لما ورد فى أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى أوجه الرعاية الصحيه والاجتماعيه التى تقدمها المديرية للعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون والقرار رقم 162 لسنة 2019 فى هذا الشأن. وأضاف مدير المديرية أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة القوى العاملة بتكثيف الندوات التوعوية فى المنشآت كثيفه العماله التى تمثل خطوره، كما تم الاستماع للعاملين والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فضلا عن الحديث عن الحد من مخاطر بيئة العمل. حضر الندوة خلف عبد الرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ورفعت محرز موجه السلامة والصحه المهنيه، وناصر حمدان مدير مكتب عمل الكوثر،مايكل جمال مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالكوثر،علاء عيد مدير مصنع بوتاجسكو ومسؤولى السلامة والصحة المهنية بالمصنع.

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