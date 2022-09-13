انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022: انخفاض درجات الحرارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022، في درجات الحرارة على الكثير من مناطق الجمهورية، مشيرة إلي أنه سوف يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بساعات الصباح الباكر.

وأضاف هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.