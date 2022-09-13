انت الان تتابع خبر لمدة 3 ايام متواصلة – قطع الكهرباء عن عدد من قري محافظة الفيوم والان مع التفاصيل

موعد قطع الكهرباء في محافظة الفيوم

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة الفيوم، بيان هام اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق بنطاق مركز إطسا وهى عتامنة المزارعة وأول أهريت، وقرية خلف وتوابعها ومنشأة صبري والعزب المجاورة لها، وعزبة رجب شعبان وعزبة الخوري، وعزبة مهني وأول جردو، والحسينية وأبوديهوم وفيصل واللواج صالح، وابوعوض ومجلي حنا والعيسوي وأبودياب والكاشف ومنشأة سيف

وأكدت شركة كهرباء الفيومأنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 3 أيام بداية من اليوم الثلاثاء حتي الخميس القادم تقدر 6 ساعات فقط بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا نفس اليوم بسبب إجراء أعمال خطة الإحلال والتجديد بخطوط الجهد المتوسط وصيانة مغذيات رقم 7 أهريت و23 جردو و4 فيصل، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الفيوم

وحددت شركة كهرباء الفيوم المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل قري فزارة ، عرب فزارة ، عزبة مراد ، النزالي ، ابوخليل ، بني زيد ، بني يحيى غرب ، بني قرة غرب ، بوق