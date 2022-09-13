انت الان تتابع خبر خناقة البنات علي شاب بحي العجوزة.. تحريات النيابة تكشف عن المفاجأة الصادمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، الكشف عن التفاصيل الكاملة لخناقة البنات علي شاب بحي العجوزة، وذلك بعد وقع مشاجرة بين معركة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الشباب خلفت قتيلين.

وأكدت الأجهزة الأمنية بالجيزة أنها قامت بالقبض على 10 شباب جراء خناقة البنات علي شاب بحي العجوزة، موضحة أن هذه الواقعة كان سببها فتاتين تربطهما صلة قرابة وكلا منهما متعددة العلاقات مع الشباب وسيئتا السمعة.

وأضافت الأجهزة الأمنية أن نشب بين الفتاتين خلاف حاد في وسط الشارع بسبب “علاقة مع شاب” ما دفع كلا منهما للاستعانة بعدد من الأشخاص وخاصة الشباب للانتقام من الفتاة الأخرى، أمام المواطنين، حيث تجمهر الكثير من الأشخاص وحدث تبادل لإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة خرطوش والضربات من أسلحة بيضاء.