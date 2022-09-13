حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، العدد رقم 58 من إصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 6 وحتى 12 سبتمبر الجارى.





وخلال هذا الأسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حصاد الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية، كما شنت مديرية الطب البيطرى، حملات على أسواق اللحوم، إذ تم ضبط 2 طن و315 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 132 الف و992 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كذلك تم عقد 6 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار،.كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على الحقول الإرشادية للفول الصويا، كذلك تم وبحضور محافظ القليوبية افتتاح موسم جنى القطن بأحد الحقول على مساحة 1.5 فدان، كما تم تنفيذ ندوه إرشاديه حول مكافحة القوارض.



بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الزراعات الحقلية بنواحى المحافظة، ومتابعه اعمال المجالس الزراعية ومعاينه وحدة تحضين الدواجن، كما كثفت حملاتها على أسواق بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، حيث تم ضبط 135 عبوة من المبيدات غير المسجلة بوزارة الزراعة، كذلك تم ازالة عدد (18) حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما انتهت مديرية الطب البيطرى من تحصين 149 الف و224 رأس من الابقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما استقبلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية وفد من خبراء زراعيين من دولتى الهند وباكستان، لتطبيق مبادرة استدامة وتنمية إنتاج القطن المصرى ضمن فعاليات مبادرة "Reel Cotton" "القطن فى بيئة مسئولة" والتى يتم تنفيذها لأول مرة بجمعية سامول مركز المحلة الكبرى.

كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 440 كجم لحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمى، كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 487 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وأكثر من 40 ألف طائر ضد الامراض الوبائية، وتنظيم 105 ندوة ارشادية و698 لقاءً إرشاديا، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 829 كجم لحوم ودواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 17 ألفا و301 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، حصاد محصول الأرز بمنطقة سهل الطينة، بحضور محافظ بورسعيد، كذلك تم المرور على مشروعات الإنتاج الحيوانى، والحقول الارشادية لمحصول الذرة الشامية، وزراعات القطن، ومتابعة تجهيز الأرض لزراعة البنجر فى الحقول الإرشادية، كذلك استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المنسق العام لمراكز تجميع الألبان، كما تم اطلاق موسم جنى القطن، كذلك تم المرور لمتابعة المساحات التى تم حصادها من الارز والتنبيه بضرورة تدوير قش الارز، كما تم عقد اجتماع بجهاز الادارة الزراعية بكفر سعد لمتابعة حصاد الزراعات الصيفية ومتابعة استغلال الاصول داخل ديوان الادارة ومشروعات المجلس الزراعى، كما تم المرور على مضارب الأرز، للتأكيد على ضرورة تواجد اللجان المشكلة لاستقبال الأرز بالشون والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وحسم كافة المشكلات فى الحال.

كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف أعمال تأهيل المساقى الخصوصية بناحية بمركز ببا، ضمن متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، كما تم عقد لقاءات توعوية مع المزارعين بأهمية تحديث الرى ومناقشتهم فى أهم مشاكلهم وإيجاد الحلول لها، كما أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا افتتاح موسم جنى القطن بنواحى المحافظة.



وفى إطار التعاون المثمر بين مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسيوط وكلية الطب البيطرى جامعة أسيوط نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى قوافل بيطرية مجانية للتشخيص والعلاج البيطرى، لعلاج أمراض الحيوانات والدواجن والتى تجوب عددا من مراكز وقرى الأكثر احتياجا فى المرحلة الأولى من حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، كما واصلت مديرية الطب البيطرى بالأقصر، اعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والمرور على الأسواق لتوعية المربيين بأهمية تحصين الحيوانات، فضلا عن استمرار الحملات البيطرية للتقصى الوبائى.

كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، استمرار حملة التقصى الوبائى على مستوى جميع مراكز المحافظة للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات القادمة للمحافظة، بالاسواق والمزارع، فضلا عن تنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية المربيين للحفاظ على الحيوانات، فيما واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء متابعة العمل بالصوب الزراعية، وبدء تجهيزها للموسم الجديد، كما تم متابعة الوحدة البحثية لتحسين سلالات الأغنام والماعز، كما تم معاينة الإنشاءات المختلفة بمركز الخدمات الزراعية المتكاملة، كما أعلنت أيضا استمرار طرح الدجاج البلدى بأسعار مخفضة من مزرعة التسمين بمديرية الزراعة.



كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة اسوان، استمرار الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية، حيث تم تحصين 11 ألف و179 أبقار وجاموس، وأغنام وماعز حتى نهاية أغسطس، بالإضافة إلى اطلاق قوافل مجانية فى القرى الأكثر احتياجا.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.