وزير التعليم العالى يبحث مع وفد البنك الدولى التعاون المُشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولى، والوفد المرافق لها، لبحث سُبل دعم التعاون بين مصر والبنك الدولى فى المجالات التعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير، أهمية التعاون بين الوزارة والبنك الدولى، مشيدًا بدور البنك فى دعم خطط التنمية بمصر، خصوصا فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، باعتباره أحد أهم شركاء مصر فى التنمية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أهمية الاستثمار فى تنمية العنصر البشرى، مشيرًا إلى ضرورة الارتقاء بمهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ودعمهم بالمهارات الملائمة للتخصصات الجديدة المُناسبة لسوق العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ملامح التطوير التى شهدتها منظومة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية خلال السنوات الماضية، والتى تتنوع ما بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الخطة الإستراتيجية للوزارة تسعى للارتقاء بالتعليم العالى، وتحقيق الجودة فى كافة مؤسساته، من خلال الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات، منها: مشروع تأهيل طلاب الجامعات الحكومية لسوق العمل من خلال البرامج التدريبية؛ بهدف إعدادهم وتأهيلهم بما يحتاجون إليه من المهارات والجدارات اللازمة، وكذلك ملاءمة خريجى التعليم العالى فى مصر لسوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، فضلًا عن تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وضمان جودة الخدمة التعليمية، بالإضافة إلى تطوير عدة برامج، منها: الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعى.

ومن جانبها، أكدت مديرة البنك الدولى عُمق العلاقات بين مصر والبنك الدولى، مشيدة بتجربة تطوير التعليم فى مصر، من خلال العمل على تطوير المناهج، واستحداث مسارات جديدة، من أجل تحقيق القدرة التنافسية على المستوى العالمى، مؤكدة حرص البنك الدولى على تقديم الدعم للمشروعات التنموية فى مصر، خاصة فى مجال التعليم، مؤكدة أن جوانب التعاون المختلفة مع مصر سوف تشهد تناميًا بفضل استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وما توليه مصر من اهتمام بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قطعت مصر أشواطاً جيدة فى مشروعات التحول الأخضر.

حضر اللقاء الدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور أيمن فريد مستشار نائب الوزير لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والسيد/ أندرياس بلوم مدير التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور أميرة كاظم مسؤول التعليم، بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.