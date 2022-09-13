نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي سبتمبر 2022 عبر moss.gov.eg موقع وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، مع اقتراب ميعاد صرف معاش وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المستحقة في مصر، والذين بلغ عددهم نحو 22 مليون مواطن، نجد أن محاولة التعرف علي استحقاق المعاش من عدمة عبر moss.gov.eg موقع وزارة التضامن الاجتماعي أصبح اكبر بكثير، حيث ان تكافل وكرامة هو برنامج طرحتة وزارة التضامن الاجتماعى للمساعدات النقدية، ويعد ايضا برنامج التحويلات النقدية لمحتاجى الدعم، حيث يسلط البرنامج الضوء علي الاكثر احتياجا من ذوي الاعاقة والمسنين والأطفال والعمالة غير المنتظمة والمراءة المعيلة، لذلك سوف نكشف لكم عن كيفية الاستعلام عن معاش شهر سبتمبر 2022 وموعد الصرف للمستحقين.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

أصبح من الممكن القيام بعملية الاستعلام عن المعاش الشهري لوزارة التضامن الاجتماعي عبر محركات البحث جوجل، من خلال تسجيل رقم البطاقة واسم المستفيد، علما بأن نحو 5 ملايين أسرة في مصر تستفيد من هذا المعاش، لذلك يلقي اهتمام واسعا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حتي يتم فحص حالة المتقدمين جيدا، وضمان وصول المعاش للمستحقين، خاصة بعد إضافة مليون أسرة جديدة، ومن ثم وصول الدعم إلي 25 مليار جنية بدلا من 19 مليار جنيه.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

من المقرر بدأ اعمال صرف تكافل وكرامة يوم الخميس 15 سبتمبر، وقد أشرنا إلي رابط استعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2022، ولكن يتوجب قبل صرف هذا المعاش الشهري أن يكن المواطن مطابق للشروط، وابرزها

الشروط الواجب توافرها لمستحقى الدعم

ان يكون المتقدم لا يعمل بالقطاع العام او القطاع الخاص او المصالح الحكومية ولا يتقاضى معاش تأمينى.

تقديم كافة الاوراق المطلوبة مثل صورة البطاقة الشخصية سارية وصور من شهادات الميلاد للابناء وصورة وثيقة الزواج او الطلاق.

الاجراءات المطلوبة للحصول تكافل وكرامة

هذا ويتوجب علي المواطن إبراز تلك المستندات والأوراق المطلوبة والرسمية فور طلبها من خلال الجهات المختصة، ونستعرضها لكم في نقاط