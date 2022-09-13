نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي سبتمبر 2022 عبر moss.gov.eg موقع وزارة التضامن الاجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، مع اقتراب ميعاد صرف معاش وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المستحقة في مصر، والذين بلغ عددهم نحو 22 مليون مواطن، نجد أن محاولة التعرف علي استحقاق المعاش من عدمة عبر moss.gov.eg موقع وزارة التضامن الاجتماعي أصبح اكبر بكثير، حيث ان تكافل وكرامة هو برنامج طرحتة وزارة التضامن الاجتماعى للمساعدات النقدية، ويعد ايضا برنامج التحويلات النقدية لمحتاجى الدعم، حيث يسلط البرنامج الضوء علي الاكثر احتياجا من ذوي الاعاقة والمسنين والأطفال والعمالة غير المنتظمة والمراءة المعيلة، لذلك سوف نكشف لكم عن كيفية الاستعلام عن معاش شهر سبتمبر 2022 وموعد الصرف للمستحقين.
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي
أصبح من الممكن القيام بعملية الاستعلام عن المعاش الشهري لوزارة التضامن الاجتماعي عبر محركات البحث جوجل، من خلال تسجيل رقم البطاقة واسم المستفيد، علما بأن نحو 5 ملايين أسرة في مصر تستفيد من هذا المعاش، لذلك يلقي اهتمام واسعا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حتي يتم فحص حالة المتقدمين جيدا، وضمان وصول المعاش للمستحقين، خاصة بعد إضافة مليون أسرة جديدة، ومن ثم وصول الدعم إلي 25 مليار جنية بدلا من 19 مليار جنيه.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة
من المقرر بدأ اعمال صرف تكافل وكرامة يوم الخميس 15 سبتمبر، وقد أشرنا إلي رابط استعلام تكافل وكرامة سبتمبر 2022، ولكن يتوجب قبل صرف هذا المعاش الشهري أن يكن المواطن مطابق للشروط، وابرزها
الشروط الواجب توافرها لمستحقى الدعم
- ان يكون المتقدم لا يعمل بالقطاع العام او القطاع الخاص او المصالح الحكومية ولا يتقاضى معاش تأمينى.
- تقديم كافة الاوراق المطلوبة مثل صورة البطاقة الشخصية سارية وصور من شهادات الميلاد للابناء وصورة وثيقة الزواج او الطلاق.
الاجراءات المطلوبة للحصول تكافل وكرامة
هذا ويتوجب علي المواطن إبراز تلك المستندات والأوراق المطلوبة والرسمية فور طلبها من خلال الجهات المختصة، ونستعرضها لكم في نقاط
- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن ومعه الاوراق المطلوبة.
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.
صورة من شهادة الزواج او الطلاق.
- صورة شهادة الميلاد لجميع افراد الاسرة شهادة مميكنة ( شهادة ميلاد كمبيوتر ).
- صورة من بطاقة التموين الخاصة بالعائلة.
- صورة شهادة السجن لحالات السجن للاب او الام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي سبتمبر 2022 عبر moss.gov.eg موقع وزارة التضامن الاجتماعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.