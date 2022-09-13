نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 “الموعد الرسمي” المُعلن من وزارة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر من الموضوعات الأكثر بحثا على محركات البحث خصوصا مع اقتراب منتصف الشهر، وتستعد وزارة المالية خلال الأيام المقبلة في اجراء عمليات التبكير بإجراء الحد الأدني للأجور للإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، وتؤكد وزارة المالية بشكل مستمر على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على مكينات الصرف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

حيث أنه من بداية الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر ، سوف تتاح في أي وقت من الشهر وذلك لكل وزارة أو هيئة، فلذلك ينبغي منع التزاحم والمحافظة على الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا، وأشارت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين، أو الكوادر الخاصة عن شهر سبتمبر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

وقالت الوزارة عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، أن عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة ستجري على مستوي 3 مجموعات وظيفية بإجمال 54 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام، تبدأ يوم 23 سبتمبر وحتي نهاية الشهر الجاري، كما يستمر صرف رواتب الموظفين ضمن تقسيم المجموعة الأولى بواقع 27 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية، ويتم تقسيم المجموعات منعاً للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي، وتصرف رواتب العاملين بالحكومة ضمن صرف رواتب المجموعة الثانية في التقسيم وعددها 18 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، كما أنه يتم صرف المجموعة الثالثة والتي عددها 9 وزارات وهيئات مستقلة وتابعة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري 2022

ونسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للإلتزام بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، أنه سيتم صرف مرتبات رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا على بطاقات الإئتمان بالبنوك المختلفة، للتيسير عليهم وكذلك منعا للتزاحم على مكينات الصرف الآلي، ضمن اجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا، ويمكن اقول أن عمليات تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، أن يتم صرف المرتبات باكراً لهم لتدبير احتياجتهم، علي أن يكون الصرف في موعد صرف المرتبات المعتاد من كل شهر وكل مواطن ملتزم بمجموعته في التقسيم.