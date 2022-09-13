محافظ أسوان يتفقد معدات جديدة لدعم منظومة النظافة العامة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أشرف عطية محافظ أسوان المعدات والسيارات الجديدة المقدمة من وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمدينة أسوان، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة لدعم منظومة النظافة العامة والإصحاح البيئى.





وضمت سيارتين قلاب بإجمالى وزن 80 طن، و3 لوادر كبيرة وزن 1.3 طن لكل منهما، وسيارتين مكبس بإجمالى 40 م3 بتكلفة إجمالية 20.5 مليون جنيه، وذلك ضمن حجم الاستثمارات المخصصة لتنفيذ خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة باستثمارات تصل لحوالى 55.6 مليون جنيه بإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة هشام آمنة.



وأكد محافظ أسوان خلال تفقده للمعدات أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة بتوفير المعدات اللازمة لإنجاحها وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن ذلك توازى مع رفع 146.6 ألف طن من تراكمات القمامة والمخلفات منها 131 ألف طن من منطقة المحطة الوسيطه بالمحمودية لتنفيذ مشروع طريق بديل السادات، بجانب 15.6 ألف طن من مدينة كوم أمبو إذ تم نقل هذه التراكمات للمدافن الصحية.



وشدد المحافظ على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لها مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أى أعطال أو نسبة تهالك.