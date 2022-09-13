القوى العاملة: 9448 شابا وفتاة يستفيدون من خطة تدريب (2022 - 2023)

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، وحدات التدريب المتنقلة الجارى تطويرها داخل مقر "الوزارة" تمهيدا لإطلاقها فى قرى ومحافظات مصر للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة فى سوق العمل وهى: "صيانة المحمول" و"الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى".





وأشاد بالجهود التى يبذلها العمال والفنيين بالوزارة، القائمين على تطوير تلك الوحدات وتجهيزها، ووجه بسرعة الانتهاء من تطويرها لإطلاقها فى أقرب وقت، كما تفقد نموذج وحدة التدريب على "إعداد الوجبات السريعة"، مؤكدا أنها تجربة متميزة للتدريب ومناسبة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب، موضحا أن هدف الوزارة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة.

وجاء فى بيان اليوم الثلاثاء أن الوزير خلال تفقده وحدات التدريب المتنقلة تفقد أيضا وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، والتى تم تطويرها مؤخرا داخل "الوزارة"، ووجه بزيادة أعداد المقاعد داخل القاعة لإستيعاب أكبر عدد من الجمهور، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قد اعتمد الأسبوع الماضى خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى يتم تنفيذها فى 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وأكدت الوزارة فى بيان انه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية،وانه سيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

واشترطت وزارة القوى العاملة فى الخطة الجديدة، للحصول على دورات التدريب التحويلى أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع اجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية فى نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.