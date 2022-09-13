توجيهات الرئيس السيسى بسرعة إنجاز مدينة المعرفة تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج "أشبال مصر الرقمية"، لتعزيز التنمية البشرية، وبناء القدرات للنابغين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وقد عرض الدكتور عمرو طلعت سير العملية الدراسية بـ"جامعة مصر المعلوماتية"، إلى جانب الموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجى، فضلا عن التوسع فى إنشاء مراكز "إبداع مصر الرقمية" لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية.

وقد وجه الرئيس السيسى فى هذا الصدد بسرعة إتمام مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم، لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية، بما فى ذلك التوسع فى شبكة الإنترنت الأرضى فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة فى كل رقعة بالجمهورية.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم خلال المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، ومناقشة إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعا على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى تم عقده مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراضا لعدد من الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حاليا من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد المؤتمر، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصرى.

وأكد أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعيا لتحقيق معدلات النمو المرجوة.

وأشار إلى دور البنك المركزى المصرى المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الإجراءات، التى تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات.

وفى سياق متصل، أكد مدبولى بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "بالفعل فى وضع رؤى ومقترحات لموضوعات جلسات المؤتمر"، مضيفا أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة، وسبل النهوض به، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، وزيادة حجم الصادرات، ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات، وأن تكون هناك مشاركة فعالة من جانب اتحاد الصناعات المصرية، من خلال إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن إجراءات محددة للنهوض بهذا القطاع، والدفع به إلى مجال أرحب.

وأكد مدبولى - خلال الاجتماع، الذى تم عقده مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية - حرصه على عقد لقاءات دورية مع اتحاد الصناعات لمناقشة سبل دعم القطاع، منوها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة فى مصر، تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعيا لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التى تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية أهمية تنسيق التعاون المشترك بين الأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد على المستويين الدولى والإقليمى لمحاصرة هذه الآفة التى تؤثر على جهود التنمية.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرقابة الإدارية أمس، الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة، المعنى بالمخدرات والجريمة.

وثمن الوزير عمرو عادل دور مكتب الأمم المتحدة فى مجال دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون مع الأجهزة العاملة في هذا المجال وتدريب كوادرها، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون المثمر والبناء معه فى المجالات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وبحث الجانبان سبل تفعيل إعلان شرم الشيخ الصادر فيىختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك استعراض الأنشطة والفعاليات المشتركة فى مجال صقل قدرات الكوادر المعنية بمنع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الإتجار بالبشر، وأيضا العمل على الاستعانة بالكوادر الوطنية من ذوى الخبرات المتميزة من هيئة الرقابة الإدارية على المستويين الإقليمى والدولى، وتكثيف التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمرافق التدريبية الأخرى للهيئة‪.‬

وأكدت الدكتورة غادة والى حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الشراكة المستدامة مع هيئة الرقابة الإدارية.‬