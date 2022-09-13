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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 14-9-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 14-9-2022

مهنيا: لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتستوعب الأمور وتتخذ قرارات استثنائية

عاطفياً: يولد هذا اليوم طاقة جيدة وتواطؤاً مع الحبيب، وتتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به

صحياً: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تتركز اهتماماتك على الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله

عاطفياً: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيراً، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية

صحياً: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً ومريحاً للمعدة

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: يشكل هذا اليوم محطّة انتقالية إلى مشروع جديد ودورة أخرى من حياتك وتحاول توضيح مسار قضية شغلت المحيطين بك

عاطفياً: يتصرّف الشريك معك بطريقة سلسلة ولا تواجه معه أي أزمة، وتتغلبان معاً على المصاعب

صحياً: عليك القيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً ايجابياً، ومن الممكن أن تتوصّل إلى اتفاق سرّي وتوقع عقداً بعيداً عن العيون

عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه

صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزاً مهمّاً، فيؤثر الأمر فيك

عاطفياً: يحذرك هذا اليوم من مشادة مع الشريك أو من غيرة يمارسها وتكون أنت سببها، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع العاطفية وعلى مشاعرك

صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تحصل على أموال غير منتظرة وتبتعد عن كل انواع المشاكسات والتحديات وتكون متحفّظاً جدّاً

عاطفياً: تعزيز العلاقة العاطفية ضروري جداً، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك

صحياً: وضعك الصحي السيّئ بعض الشيء سببه الارهاق، فحاول ان تجد وقتاً للراحة والاستجمام

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تتلقّى عروضاً واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك، وتزول من أمامك الظروف المعاكسة

عاطفياً: لا تواجه صعوبات في العلاقة العاطفية وتتعامل مع الشريك بروح الشخص الصادق والمخلص إلى أبعد الحدود

صحياً: حاول القيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للترفيه عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل المتشعبة

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصة مهنية ومالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداً

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء، ولكنك لا تفتقد الحيوية والشجاعة ولا تحتاج إلى من يدعمك

عاطفياً: تعبّر عن مشاعرك الصادقة أمام الشريك بصراحة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر

صحياً: تمر بأوضاع مزعجة تحمل فوضى وعدم رضى، لكن ذلك لا ينعكس سلباً على وضعك الصحي بسبب إرادتك القوية

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئاً وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالاً وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان

عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة امامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: إحذر الجو المتوتر والعدائية فهذا اليوم دقيق جداً وربما ينذر بقطيعة وشعور بالوحدة

عاطفياً: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات

صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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