حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 14-9-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 14-9-2022

مهنيا: لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتستوعب الأمور وتتخذ قرارات استثنائية

عاطفياً: يولد هذا اليوم طاقة جيدة وتواطؤاً مع الحبيب، وتتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به

صحياً: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تتركز اهتماماتك على الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله

عاطفياً: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيراً، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية

صحياً: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً ومريحاً للمعدة

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك

صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: يشكل هذا اليوم محطّة انتقالية إلى مشروع جديد ودورة أخرى من حياتك وتحاول توضيح مسار قضية شغلت المحيطين بك

عاطفياً: يتصرّف الشريك معك بطريقة سلسلة ولا تواجه معه أي أزمة، وتتغلبان معاً على المصاعب

صحياً: عليك القيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً ايجابياً، ومن الممكن أن تتوصّل إلى اتفاق سرّي وتوقع عقداً بعيداً عن العيون

عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه

صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزاً مهمّاً، فيؤثر الأمر فيك

عاطفياً: يحذرك هذا اليوم من مشادة مع الشريك أو من غيرة يمارسها وتكون أنت سببها، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع العاطفية وعلى مشاعرك

صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تحصل على أموال غير منتظرة وتبتعد عن كل انواع المشاكسات والتحديات وتكون متحفّظاً جدّاً

عاطفياً: تعزيز العلاقة العاطفية ضروري جداً، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك

صحياً: وضعك الصحي السيّئ بعض الشيء سببه الارهاق، فحاول ان تجد وقتاً للراحة والاستجمام

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تتلقّى عروضاً واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك، وتزول من أمامك الظروف المعاكسة

عاطفياً: لا تواجه صعوبات في العلاقة العاطفية وتتعامل مع الشريك بروح الشخص الصادق والمخلص إلى أبعد الحدود

صحياً: حاول القيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للترفيه عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل المتشعبة

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصة مهنية ومالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداً

عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء، ولكنك لا تفتقد الحيوية والشجاعة ولا تحتاج إلى من يدعمك

عاطفياً: تعبّر عن مشاعرك الصادقة أمام الشريك بصراحة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر

صحياً: تمر بأوضاع مزعجة تحمل فوضى وعدم رضى، لكن ذلك لا ينعكس سلباً على وضعك الصحي بسبب إرادتك القوية

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئاً وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالاً وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان

عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة امامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 14-9-2022

مهنياً: إحذر الجو المتوتر والعدائية فهذا اليوم دقيق جداً وربما ينذر بقطيعة وشعور بالوحدة

عاطفياً: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات

صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي