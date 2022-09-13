حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 14-9-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 08:23 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 14-9-2022
مهنيا: لديك طاقة كبيرة للعمل والابداع، ما يجعلك تسير بسرعة أكبر وتستوعب الأمور وتتخذ قرارات استثنائية
عاطفياً: يولد هذا اليوم طاقة جيدة وتواطؤاً مع الحبيب، وتتغلب على كل المصاعب التي تواجه علاقتك به
صحياً: انتبه لصحتك، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي وعكة صحية
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: تتركز اهتماماتك على الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله
عاطفياً: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيراً، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية
صحياً: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً ومريحاً للمعدة
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة
عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعاً في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخراً بك
صحياً: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: يشكل هذا اليوم محطّة انتقالية إلى مشروع جديد ودورة أخرى من حياتك وتحاول توضيح مسار قضية شغلت المحيطين بك
عاطفياً: يتصرّف الشريك معك بطريقة سلسلة ولا تواجه معه أي أزمة، وتتغلبان معاً على المصاعب
صحياً: عليك القيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: يحمل هذا اليوم تغييراً ايجابياً، ومن الممكن أن تتوصّل إلى اتفاق سرّي وتوقع عقداً بعيداً عن العيون
عاطفياً: اذا لم تكن صادقاً مع الشريك خسرت كل شيء، بادر إلى مصارحته بمشاعرك تجاهه
صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزاً مهمّاً، فيؤثر الأمر فيك
عاطفياً: يحذرك هذا اليوم من مشادة مع الشريك أو من غيرة يمارسها وتكون أنت سببها، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع العاطفية وعلى مشاعرك
صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: تحصل على أموال غير منتظرة وتبتعد عن كل انواع المشاكسات والتحديات وتكون متحفّظاً جدّاً
عاطفياً: تعزيز العلاقة العاطفية ضروري جداً، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك
صحياً: وضعك الصحي السيّئ بعض الشيء سببه الارهاق، فحاول ان تجد وقتاً للراحة والاستجمام
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: تتلقّى عروضاً واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك، وتزول من أمامك الظروف المعاكسة
عاطفياً: لا تواجه صعوبات في العلاقة العاطفية وتتعامل مع الشريك بروح الشخص الصادق والمخلص إلى أبعد الحدود
صحياً: حاول القيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للترفيه عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل المتشعبة
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصة مهنية ومالية معينة ويشير إلى تحسن في أوضاعك المهنية مهم جداً
عاطفياً: أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك
صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: تستعيد معنوياتك قوية إلا أنك تميل إلى الوحدة والانزواء، ولكنك لا تفتقد الحيوية والشجاعة ولا تحتاج إلى من يدعمك
عاطفياً: تعبّر عن مشاعرك الصادقة أمام الشريك بصراحة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر
صحياً: تمر بأوضاع مزعجة تحمل فوضى وعدم رضى، لكن ذلك لا ينعكس سلباً على وضعك الصحي بسبب إرادتك القوية
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئاً وتلتقي أفرقاء للمرة الأولى وتربح أموالاً وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان
عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة امامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 14-9-2022
مهنياً: إحذر الجو المتوتر والعدائية فهذا اليوم دقيق جداً وربما ينذر بقطيعة وشعور بالوحدة
عاطفياً: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات
صحياً: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي