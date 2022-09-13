درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس حار رطب على معظم الأنحاء، لافتين إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.. وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وأشار الخبراء إلى ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية... وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 24

المنصورة 33 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

شلاتين 37 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 24

وادى النطرون 32 22

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 21

العريش 32 24

رفح 31 23

الطور 34 24

كاترين 31 18

رأس سدر 34 23

نخل 34 17

طابا 33 24

نويبع 36 26

حلايب 33 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 35 26

مرسى علم 36 27

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 22

المنيا 35 22

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادى الجديد 39 22

أبوسمبل 40 26