مؤتمر المناخ 2022.. وزيرة التضامن: توفير 1000 متطوع لتنظيم cop27

جدة - نرمين السيد - مؤتمر المناخ cop27

ولفتت الوزيرة إلى أن التقرير تضمن إتاحة مكان انعقاد مؤتمر المناخ cop27، وأماكن الخدمات المختلفة، بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية أو البصرية أو السمعية.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى مع قناة "سى بى سى" الفضائية، مساء امس الإثنين.

ولفتت نيفين القباج إلى أن "الوزارة" قامت بتوفير ألف متطوع من الشباب للمساعدة فى تيسير وتنظيم المؤتمر مع القائمين على التنظيم، متابعة: "عملنا موقعا إلكترونيا بالشراكة مع وزارة البيئة والخارجية، وتقدم فيه أكثر من 9 آلاف شاب وشابة سواء مصريين أو أفارقة أو أجانب مقيمين فى مصر، فيما تم فلترة الملف حتى وصلنا إلى 4400 شاب وشابة ونعمل خلال الفترة الحالية بعملية فلترة أخيرة".

وأشارت الوزيرة إلى أن التضامن قدمت تقريرا متكاملا للشركة المسؤولة عن إدارة مؤتمر المناخ 2022، لافتة إلى أنه سيتم من خلاله توفير وسائل نقل بها إتاحة للكراسى المتحركة، متابعة: "سيجرى توفير كراسٍ متحركة فى المطارات المختلفة، ورفيق حال عدم توافر رفيق مع الشخص القادم من الخارج، وكذا تحويل كل ما هو مكتوب إلى طريقة برايل".