الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية تؤثر بشدة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه من المتوقع أن يكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الرياح
وأشارت إلى وجود نشاط للرياح ليلًا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
أماكن سقوط الأمطار
وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة.
الشبورة
ولفتت الأرصاد إلى ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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