هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الذى عليه ديون؟

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ"، فقد بينت هذه الآية المصارف التى تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها". وأضافت الإفتاء: "يجوز شرعًا أن يعطى المزكِّى أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب فى هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ" رواه الإمام أحمد فى مسنده. ماذا يقال فى سجود السهو؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء نصه: ماذا يُقال فى سجود الشكر والسهو؟.