مؤتمر المناخ 2022.. القاهرة تعلن زراعة الكيلو الأول من «شق الثعبان»

جدة - نرمين السيد - أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه فى ضوء حرص الدولة المصرية والتى تستضيف مؤتمر المناخ" cop27" وتبنى كافة مبادرات تحسين المناخ والحد من التلوث البيئى وبالتنسيق أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه في ضوء حرص الدولة المصرية والتي تستضيف مؤتمر المناخ" cop27" وتبني كافة مبادرات تحسين المناخ والحد من التلوث البيئي وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة سيتم زراعة الكيلو الأول من منطقة، شق الثعبان الصناعية وتحويلها إلى منطقة صديقة للبيئة بعد توفير 400 شجرة من الأنواع المقاومة للأتربة مثل أشجار الكافور والجازولينا ونخيل الزينة والسرو والتي تتمتع بالتنوع وخضراء طول العام على أن يتم زراعة 4000 شجرة بالمرحلة الثانية بعد عمل دراسة بيئية والاستعانة باستشاري من وزارة الدولة لشؤون البيئة لتحديد نوعية المزروعات والأشجار المناسبة طبقا لطبيعة مدينة شق الثعبان الصناعية.





مع وزارة الدولة لشؤون البيئة سيتم زراعة الكيلو الأول من منطقة، شق الثعبان الصناعية وتحويلها إلى منطقة صديقة للبيئة بعد توفير 400 شجرة من الأنواع المقاومة للأتربة مثل أشجار الكافور والجازولينا ونخيل الزينة والسرو والتى تتمتع بالتنوع وخضراء طول العام على أن يتم زراعة 4000 شجرة بالمرحلة الثانية بعد عمل دراسة بيئية والاستعانة باستشارى من وزارة الدولة لشؤون البيئة لتحديد نوعية المزروعات والاشجار المناسبة طبقا لطبيعة مدينة شق الثعبان الصناعية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقدته نائب محافظ القاهرة لمتابعة معدلات الأعمال من خلال التطوير الشامل للمنطقة وآخر مستجدات الأعمال استكمالا لسلسة الاجتماعات التى عقدت برئاستها فى هذا الشأن ولبحث الخطوات التنفيذية والجدول الزمنى للانتهاء من أعمال التطوير، والتى شملت رفع كفاءة الطرق لتسهيل حركة سير السيارات بها وأعمال البنية التحتية واستكمال المرافق والكهرباء وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة بهدف تحقيق السيولة المرورية والمساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة.

وتناول الاجتماع خطة العمل الجارية بمدينة الرخام والجرانيت من خلال استكمال وصلات المياه والصرف الصحى المتبقية مع استكمال اعمال تطوير مدخل المدينة والانتهاء من البوابة وعمل سياج شجرى واعمال اللاند سكيب بالمشاركة المجتمعية.

واستعرضت نائب المحافظ خطة تجميل وتصميم الأرصفة والمشايات بالتنسيق مع المكتب العربى فى مختلف شوارع المنطقة الصناعية مع اختلاف اتساعاتها من خلال وضع تصميمات مختلفة حسب عرض كل شارع تحقيقا للسيولة المرورية وإضافة العنصر الجمالى بالأرصفة وتحديد عرضها لعمل المسافات البينية بين المزروعات أثناء اعمال التشجير.

كما تناول اللقاء متابعة لأعمال الرصف وتمهيد الطرق ومنها متابعة أعمال إنشاء وصلة لنقل حركة المرور وسيارات النقل الثقيل من طريق الأوتوستراد لطريق الدائرى الأوسطى بطول 7 كم، كما تم تنفيذ منطقة تشوينات لاستيعاب السيارات وحركة تجارة شراء بلوكات الرخام داخل شق الثعبان حيث وجهت بالتنسيق مع الشركة الوطنية لتحديد الطرق الأخرى التى سيتم رصفها على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من مد الكابلات الكهربائية مع استخدام تقنيات حديثة بنظام FDR الترميم الذاتى، والذى يعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم بعد أعمال الكشط ومعالجتها وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى توفيرا للنفقات وانجازا للوقت.

واختمت اللقاء بتحديد أعمال كل الجهات المعنية للالتزام بالجدول الزمنى المحدد لكافة الأعمال للانتهاء منها على أن يتم عقد لقاء دورى لمتابعة الأعمال أولا بأول.