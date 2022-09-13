موعد بداية فصل الخريف 2022 فى مصر

جدة - نرمين السيد - موعد فصل الخريف 2022

وقال عبر موقعه الرسمى الإلكترونى على شبكة الإنترنت، إن بداية فصل الخريف 2022 ستكون فى تمام الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر 2022، حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

وأضاف أن فصل الخريف 2022 يستمر، وفق الحسابات الفلكية، إلى نحو 93 يومًا، و15 ساعة، و50 دقيقة، حيث تستقيم الشمس مباشرة على خط الاستواء، ويتساوى طول النهار والليل فى جميع أنحاء العالم، ويكون الخريف فى نصف الكرة الشمالى، وربيع فى نصف الكرة الجنوبى.

فصل الخريف 2022

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس البلاد خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن البلاد ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة؛ تأثرا بكتل هوائية معظمها مقبلة من البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وتأثرا بامتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث تقل نسب الرطوبة مع اقتراب فصل الخريف.