الجيزة: غلق وتشميع 11 مقهى وكافيه مخالف بإمبابة

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، اليوم حملة مكبرة لمواجهة التعديات على الطريق العام من خلال المنشآت والمحال والمقاهى المخالفة والمتعدية على الطريق العام بمناطق أرض الجمعية وإمبابة وطريق النصر بشمال المحافظة.





ونجحت محافظة الجيزة، من خلال حى شمال وبالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية، بغلق وتشميع 11 كافيه ومقهى مخالف غير مرخص ومتعدى على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة وتسبب إعاقات مرورية شديدة بوضع الترابيزات والكراسى وشاشات العرض بمسار الطريق وتم قطع المرافق عنهم من غاز وكهرباء ومياه.

من جهته، شدد أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الميدانية ومنع كافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام لتوفير حرم امن لسير المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيرا إلى أنه يتابع يوميا جهود الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع شرطة المرافق لضبط الشارع وتحقيق الانضباط ومواجهة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن رفع 31 شاشة عرض من أعلى أرصفة المشاة تابعة للكافيهات والمقاهى المخالفة إلى جانب رفع 700 حالة إشغال و200 شيشة تقدم بالمخالفة لمرتادى المقاهى وذلك استجابة لشكاوى المواطنين وذلك بعد توجيه العديد من الإنذارات للمخالفين.

أجرت الحملات، محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، شملت إزالة البروز والتعديات والسقايف للمحال والمنشآت المخالفة بطريق النصر للتعدى على حرم الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر إشغال وبيئة لكافه المخالفات.