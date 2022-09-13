أستاذ إعلام لـ دوت الخليج: إطلاق المتحدة خدمة لمواجهة الشائعات خطوة مهمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إن عصر السوشيال ميديا والفضاء الإلكترونى أنتج كما هائلا من الشائعات على مدار الساعة.

وتابع: مواجهة الشائعات ورصدها المستمر من خلال توفير المعلومات للرد عليها، أمر مهم فى مواجهة سيل المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى.

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكد أن الانتصار فى معركة الوعى كان وما زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة فى مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يقدم بالمحتوى الدرامى على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعى حقيقى لدى المجتمع المصرى، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دور الإعلام فى بناء وعى حقيقى.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنه فى هذا الإطار تم تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، وتذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقا لما أذاعته قناة إكسترا نيوز.