رئيس الطرق والكباري: المسافة من الأوستراد إلى المريوطية لا تزيد عن 10...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:25 مساءً - قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن التطوير الذي شهده الطريق الدائري يرجع إلى كرم من الله، ومتابعة من القيادات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدًا أن «المتابعة والإصرار على التنفيذ سر النجاح».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «المتابعة والإصرار على التنفيذ، بمثابة حافز لأداء المهمة على أكمل وجه»، منوهًا إلى أن الطريق الدائري ضم تحديات رهيبة.

وأوضح أن العديد من المواطنين لم يتصوروا توسيع الطريق الدائري؛ ليصبح 7 و8 حارات، متابعًا: «من يعملون معنا قالوا إنه من المستحيل الانتهاء من مخطط التطوير إلا بعد 10 سنوات، والأمر يرجع إلى فضل الله والمتابعة الشرسة للمشروع».

ولفت رئيس هيئة الطرق والكباري، إلى أن تطوير الطريق الدائري أدى إلى انخفاض زمن الرحلة بشكل كبير، وانفراجة مرورية على محور المريوطية، قائلًا إن زمن الرحلة على الطريق من الأوستراد إلى المريوطية لا يزيد عن 10 دقائق الآن.

وأشار إلى أن الأمر له مردود على استهلاك الوقود والبيئة، والوقت الذي يستغرقه المواطن في قطع الطريق، معلنًا أن الهيئة تنتهي من أسفلت توسعة الطريق الرئيسي لطريق وادي النطرون – العلمين، بحلول أوائل الشهر المقبل.

وذكر أن مخطط التطوير لطريق وادي النطرون – العلمين، يشهد عمل طريق خدمة شمالي وآخر جنوبي لحركة النقل الثقيل، مؤكدًا أن أعمال الهيئة تشمل كل ربوع مصر سواء الصعيد أو المحافظات الأخرى.