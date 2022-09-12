خارطة طريق .. متحدث الوزراء : لا تعارض بين المؤتمر الاقتصادي والحوار...



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:25 مساءً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، كان لمناقشة الإعداد للمؤتمر الاقتصادي نهاية الشهر الجاري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الهدف من المؤتمر هو الخروج بخارطة طريق يتم تطبيقها، لافتًا إلى أنه تم مناقشة الأفكار المبدئية الموجودة في أذهان رجال الصناعة، ومعرفة رؤيتهم التي سيتم مناقشتها داخل المؤتمر.

وتابع أنه سيتم صياغة الورقة الاقتصادية ليتم طرحها ومناقشتها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن مدبولي سيلتقي محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وكل شعبة من شعب الاتصالات على حدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل؛ في إطار التحضير للمؤتمر الاقتصادي.

وأوضح أن اتحاد الصناعات سيقوم بتقديم المطالب التي سيتم الاتفاق عليها من الشعب العامة، إلى جانب مناقشة المطالب الفرعية لكل شعبة على حدة، لافتًا إلى أن الصناعة هي جزء من الاقتصاد بشكل عام والذي يشمل بشكل أعم الصناعة وغيرها، وسيتم التنسيق والتحضير لاجتماعات تخص كل فروع الاقتصاد بشكل متوازي.

وأكد أنه سيتم مناقشة جميع الأمور للخروج بخارطة طريق للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه لا تعارض بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، والكل مدعو للمشاركة بأفكاره للنهوض بالاقتصاد.

وأشار إلى أن حوار مدبولي، بالأمس، مع المستثمرين السياحيين، ناقش عدد الوفود السياحية القادمة إلى مصر مقارنة بإمكاناتها الهائلة؛ وهو الأمر الذي لا يزال غير مُرض، ما جعل المستثمرين طرحوا عملية تسيير رحلات طيران خارجية منخفض التكاليف؛ عبر تطبيق إلكتروني يُمكنه من اختيار الرحلة وحجز الفندق، دون الذهاب لحاجزي الرحلات.