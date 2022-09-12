أسامة ربيع: مشروعات قناة السويس لا تكلف الدولة أي أموال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:25 مساءً - كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، قائلا إن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن كوريلا شخصية مهمة وتحت قيادته الأسطول الخامس، حيث أن اللقاء يعبر عن أهمية مصر وقناة السويس عند العالم، مضيفا أنه شرح له حركة الملاحة في قناة السويس وتأمين السفن التي تمر في القناة وحجم الحمولات .

وأردف أنه أخبر قائد القيادة المركزية الأمريكية بأن القوات المسلحة هي من تتولى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وشرح له الإنجاز الكبير الذي تم خلال أزمة إيفرجيفن .

وشدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن مدة شهادات قناة السويس 5 سنوات، وكل المودعين حصلوا على أموالهم في الموعد المحدد وكانت حصيلة الشهادات 58 مليار جنيه

وواصل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كان مهتما بالسؤال عن ترتيبات عملية مرور السفن وتأمينها .

وأوضح أن المشروعات الجاري تنفيذها في قناة السويس من إيرادات القناة ولا يحمل ميزانية الدول أي شيء، موضحا أنه سيتم إسناد إدارة القرية الأولمبية بقناة السويس لشركة متخصصة حتى تحقق أرباح وما تم إنفاقه عليها خلال 3 سنوات.

وواصل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ستاد قناة السويس دولي ومطابق للمواصفات العالمية، لافتا إلى أن مسئولي النادي المصري طلبوا لعب مباريات الفريق في ستاد قناة السويس حتى ينتهوا من إنشاء الاستاد الخاص بهم.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك فنادق على بعد 800 متر من الاستاد، ومستشفى قناة السويس على بعد 600 متر، إضافة إلى وجود 2 مهبط طيران .