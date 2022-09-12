شيخ الأزهر يصل كازاخستان للمشاركة بمؤتمر قادة الأديان

جدة - نرمين السيد - وأوضح الأزهر - فى بيان اليوم - أن المؤتمر سينعقد يوم الثلاثاء المقبل ويستمر على مدار يومين تحت عنوان "دور قادة الأديان فى التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية فى فترة ما بعد وباء كوفيد-19".
وتأتى زيارة الإمام الأكبر إلى كازاخستان تلبية لدعوة رسمية من الرئيس قاسم جومارت توقايف لزيارة البلاد، والمشاركة فى افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، والذى سينعقد بمدينة "نور سلطان"، حيث يلقى فضيلته كلمة فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر، كما يلتقى الرئيس الكازاخى وكبار المسئولين السياسيين والدينيين، وقادة وزعماء الأديان المشاركين فى المؤتمر.
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