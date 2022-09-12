وزارة الأوقاف تُطلق لأول مرة مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع

جدة - نرمين السيد - تُطلق وزارة الأوقاف يوم غد الثلاثاء -لأول مرة- مقرأة كبار القراء برواية ورش عن نافع المدنى من طريق الشاطبية فى تمام التاسعة والنصف صباحًا من مسجد الرحمة بالقاهرة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.





ويترأس المقرأة الدكتور عبد الكريم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وبحضور القارئ الشيخ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعمانى، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوى، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والدعوة عامة ومفتوحة للحضور. وفى سياق آخر، انطلقت اليوم الإثنين بأكاديمية الأوقاف الدولية دورة مكون اللغة الإنجليزية للدفعة الخامسة من الدورة المتكاملة بمحاضرة للدكتور أسامة يوسف، الباحث بمرصد الأزهر الشريف، لعدد "73" إمامًا وواعظة من الدفعة الخامسة فى الدورة المتكاملة. يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها لتنمية الجوانب العلمية لديهم، وشيوع روح التنافس الكريم بينهم والسعى الدؤوب لمواكبة مستجدات العصر، واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف فى التدريب والتأهيل، وفى إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد المتميز للأئمة والواعظات وصقلهم بمختلف المعارف والعلوم.

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