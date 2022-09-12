وسيم السيسي: لا أحد يعلم متى تم بناء الأهرامات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 10:27 مساءً - قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات والباحث في تاريخ مصر القديمة، إن اللغة الفرعونية القديمة بها 4 ونصف مليون كلمة و8700 رسمًا تفسيريًا، لذا فهى من أغنى لغات العالم، وأننا نستخدم فى حديثنا اليومى قرابة 16 ألف كلمة يرجع أصلها للغة المصرية القديمة .

وأضاف السيسي ، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الاثنين ، أنه لا أحد يعلم متى تم بناء الأهرامات ، وكل ما يثار من الغرب مجرد اجتهادات.

وفي السياق ذاته أكد د. وسيم السيسي، "عالم المصريات والباحث في تاريخ مصر القديمة، أن ختان الإناث عادة إفريقية، ولا تنتمي لمصر بأي صلة.