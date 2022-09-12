قافلة جامعة جنوب الوادى تفحص 491 مواطنا بقرية النقيب بمركز نجع حمادى

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور يوسف غرباوى، فى بيان اليوم الإثنين، إن نخبة من أطباء مستشفيات قنا الجامعية وقعوا الكشف على الحالات المرضية بواقع 80 حالة فى تخصص الأمراض الباطنة و93 حالة رمد و57 حالة عظام و33 حالة أنف وأذن وحنجرة و55 حالة نساء وتوليد و85 حالة أطفال و83 حالة جلدية و5 حالات نفسية وعصبية وتم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج مجانًا لجميع الحالات.

وأوضح الدكتور أحمد كمال نصارى أن القافلة تضمنت عقد العديد من اللقاءات التوعوية مع أهالى المركز من مختلف الفئات العمرية للتأكيد على أخطار الإدمان وتوزيع المطبوعات والملصقات، بجانب توقيع الكشف الطبى على المواطنين.