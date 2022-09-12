نقيب الإعلاميين: قرارات الشركة المتحدة مهمة لمواجهة المرتزقة والإعلام المضلل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين أن قرار الشركة المتحدة ببث نشرات متخصصة على مدار اليوم لمواجهة الشائعات خطوة هامة جدا على طريق محاربة الشائعات والقضاء عليها من خلال تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بالرد على الشائعات التى يتم تداولها وصناعتها بأياد خبيثة لبعض المرتزقة الذين يمارسون إعلاما مضللا من الخارج فى محاولة فاشلة للنيل من الدولة المصرية.

وأوضح سعدة أن هذا التكليف هام جدا ويحتاج إلى مجهود كبير للرد على تلك الشائعات المضللة أيضا، كما لفت على أن الحقيقة والواقع يردان بصورة حقيقية على هذه الشائعات وإذا ما تم نقل الواقع والحقيقة إلى العالم وما يحدث فى مصر من تغير وتطور فى كل مجالات الحياة عبر الصوت والصورة فإن هذا سيكون ردا قويا ومقنعا على هؤلاء الذين يمارسون إعلاما مضللا لا يمت للمهنية بصلة.

وأشار سعدة إلى أن قطاع أخبار الشركة المتحدة عليه دور كبير ومسؤولية كبيرة فى هذا الاتجاه وأدعو له بالتوفيق فى هذه المهمة التى تحتاج إلى رفع مستمر لدرجات الوعى لدى المصريين من خلال البرامج التثقيفية والتوعوية بكل ما يدور داخل الدولة المصرية وخارجها وإن شاء الله القادم أفضل.

كان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أكد أن الانتصار فى معركة الوعى كان ولا زال الإطار الحاكم للرسالة الإعلامية المقدمة فى مختلف إصداراتها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وكذلك فيما يُقدم بالمحتوى الدرامى على مدار العام، بهدف التثقيف والترفيه ودحض الأكاذيب، ونشر المعلومات الصحيحة، وخلق وعى حقيقى لدى المجتمع المصرى، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية دور الإعلام ببناء وعى حقيقى.

وأضاف مجلس إدارة الشركة المتحدة، أنَّه فى هذا الإطار تمّ تكليف قطاع أخبار الشركة المتحدة بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف المجتمع المصرى، وتُذاع هذه النشرات على قناة "إكسترا نيوز" بكل منصاتها الإلكترونية، وترسل الخدمة الإخبارية لكل الأحزاب السياسية وكل القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية، وذلك وفقًا لما أذاعته قناة «إكسترا نيوز».