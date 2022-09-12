احترام حقوق الإنسان فى المنافذ.. رؤية أمنية لوزارات الداخلية العرب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الداخلية المؤتمر الثامن لمسئولى حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والذى ناقش على مدى جلساته سبل تعزيز العمل العربى الأمنى فى مجال حقوق الإنسان، وجاء انعقاده بمصر تقديرا لدور مصر الريادى فى مجال العمل الأمنى الذى يراعى الأبعاد الإنسانية.





وكانت جلسات المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية المنعقد فى أكاديمية الشرطة، انطلقت تحت رعاية وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، بحضور كل من اللواء الدكتور عمر السويفى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان رئيس المؤتمر، وعادل بن عبد الرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.

واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم فى القاهرة يأتى نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الداخلية المصرية، لتعزيز حقوق الإنسان فى العمل الأمنى ولتدعيم التعاون العربى فى هذا المجال.

وأضاف: "تلقينا ببالغ الشكر والتقدير المبادرة القيمة التى تقدمت بها الوزارة الموقرة أثناء اجتماع اللجنة التى انعقدت يوم الإثنين للنظر فى تعزيز عمل مجلس وزراء الداخلية العرب فى مجال حقوق الإنسان، والتى تمثلت فى عدة إجراءات منها تخصيص عشرين منحة دراسية فى مجال حقوق الإنسان فى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة".