وزير الصحة ومحافظ الفيوم يبحثان خطة النهوض بالخدمات المقدمة للأهالى

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الصحة، خلال الاجتماع، حرصه على متابعة سير العمل ميدانيا بالمنشآت الطبية لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من حصول المواطنين على خدمات طبية بكفاءة وجودة عالية، وكذلك الوقوف على التحديات التى قد تواجه مقدمى الخدمة الطبية.

وناقش الوزير مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، المطالب والاحتياجات الطبية للمواطنين، بمختلف مدن ومراكز محافظة الفيوم، والمشكلات التى قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمات الطبية، حيث أكد الوزير حرصه على سرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وفقا للأولويات، لتوفير الخدمات الطبية لأهالى المحافظة وتيسير حصولهم عليها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير نوه إلى وضع خطة علمية مبنية على التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين وإمكانيات القطاع الصحى، من خلال منظومة الخرائط الصحية لكل محافظة جارى العمل عليها، مشيرا إلى أن الأولوية فى سرعة الانتهاء من المشروعات الصحية يتوقف على حجم الإنجاز والتنفيذ، ما يحدث فارقا فى الخدمات المقدمة ويلمسها المواطن على أرض الواقع.

وأضاف أن الاجتماع تناول عرضا مفصلا قدمه الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، حول المنظومة الصحية بالمحافظة والخدمات الطبية المقدمة لسكان المحافظة والبالغ عددهم حوالى 4 ملايين نسمة، موضحا أن المنظومة الطبية لوزارة الصحة بالفيوم تعمل من خلال 9 مستشفيات، و175 وحدة صحية ومركز طبى.

وتابع عبدالغفار، أن الوزير اطلع على الخدمات العلاجية، والوقائية، المقدمة للمواطنين، وكذلك خدمات التطعيمات والرصد البيئى ومراقبة الأغذية، كما اطلع الوزير على نسب استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، كما تابع نشاط القوافل الطبية التى تقدم الخدمات للمواطنين خاصة فى المناطق النائية، وبلغ إجمالى المستفيدين من تلك القوافل 34 ألف مواطن خلال العام الجارى 2022.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزير تابع منظومة العلاج على نفقة الدولة بمحافظة الفيوم، لافتا إلى إصدار 34 ألف قرار خلال العام الجارى، كما تابع الوزير العمل بمنظومة التشخيص عن بعد، بـ3 مستشفيات (إطسا المركزى، أبشواى المركزى، الفيوم العام)، ومعدلات تشخيص الحالات بها والذى يصل إلى 88 حالة أسبوعيا، مؤكدا أهمية تلك المنظومة فى التيسير على المواطنين وتلقيهم التشخيص الطبى اللازم دون تحمل عناء التنقل بين مراكز المحافظة.

ولفت إلى أن الوزير ناقش التحديات التى تواجه سير العمل ببعض المنشآت الطبية نتيجة وجود عجز فى الكوادر البشرية، موجها فى هذا الصدد بسرعة التعاون مع جامعة الفيوم لتوفير أطباء بتلك المستشفيات خاصة فى تخصصات التخدير، وذلك وفقا لبروتوكولات العمل فى هذا الشأن.

ومن جهته، رحب محافظ الفيوم، بوزير الصحة والسكان والوفد المرافق له، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، موجها الشكر لكافة العاملين بالقطاع الصحى على أرض الفيوم، لما بذلوه من جهد خلال فترة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل قدر طاقتها للارتقاء بالقطاع الصحى لاتصاله المباشر بالمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية، بجانب أعمال رفع الكفاءة وصيانة المستشفيات العامة والمركزية.

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص مساحة 6 أفدنة لإنشاء مستشفى مركزى جديد بمركز إطسا، وتم تطوير وصيانة بعض أقسام مستشفى الفيوم العام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، ومدها ببعض الأجهزة الطبية، كما تم توفير ماكينات غسيل كلوى بمستشفى سنورس المركزى، فضلا عن تجهيز وحدة لجراحات القلب بمستشفى طامية، والعمل على رفع كفاءة وتطوير مستشفى سنورس المركزى، كما تم بحث الاستغلال الأمثل لمستشفى فيديمين، وبحث ودراسة إمكانية تشغيل مستشفى يوسف الصديق المركزى.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن القطاع الصحى مثله مثل باقى القطاعات يواجه العديد من التحديات، التى تحتاج لتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرا إلى أن مستشفى الفيوم العام الجديد بدمو تعد نقلة إيجابية فى الارتقاء بالقطاع الصحى، بما يسهم فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتعد المستشفى بارقة أمل جديد لأبناء الفيوم، ويجرى العمل بها على قدم وساق للانتهاء منها خلال الجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، تيسيرا على المرضى وتخفيفا للأعباء عن باقى مستشفيات المحافظة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد أجرى زيارة ميدانية، اليوم الإثنين، بمحافظة الفيوم تفقد خلالها عددا من المنشآت الطبية شملت (مشروع إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديدة، مستشفى صدر الفيوم، مستشفى الفيوم النموذجى للتأمين الصحى، مستشفى النبوى المهندس العام، مركز طبى كيمان فارس، وحدة طب أسرة وإسعاف مطول).

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل الوزارة بمحافظة الفيوم.