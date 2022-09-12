محافظ أسوان: تشغيل مركز خدمات مصر تجريبيًا برعاية وزارة التخطيط

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان، أشرف عطية، بدء التشغيل التجريبى لمركز خدمات مصر بالمحافظة لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية برعاية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن مركز خدمات مصر هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، ويأتى ضمن تطبيق منظومة التحول الرقمى.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، مركز خدمات مصر، بحى امتداد العقاد بمدينة أسوان، حيث أجرى تجربة عملية للحصول على إحدى الخدمات المميكنة للاطمئنان على أداء المنظومة وكفاءتها. وتناقش عطية، خلال جولته التفقدية، مع 60 فتاة وشابًا من أسوان من العاملين بالمركز لمتابعة مدى جاهزيتهم للعمل، بعد تلقى دورات تدريبية وتأهيلية متقدمة، موجهًا رئيس مركز ومدينة أسوان بتكثيف المسطحات الخضراء فى الطريق المؤدى للمركز مع دعمه بساحة انتظار سيارات، مع تطوير المظهر الجمالى للمركز. واستمع المحافظ لشرح وافٍ من مدير مشروع خدمات مصر الدكتور تامر رفعت، الذى أوضح أن المركز يقع على مساحة 4161 مترا مربعا، وأكد أنه روعى توافر كافة احتياجات ذوى الهمم لتسهيل حركتهم وحصولهم على الخدمات، بجانب توافر مداخل ومخارج لتحقيق سيولة الحركة للجمهور مع توافر أبواب للطوارئ وكافة وسائل السلامة والصحة المهنية، ومنها منظومة مكافحة حرائق متكاملة.

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